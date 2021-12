Après Lewis Hamilton lors des deux séance du vendredi, c'est Max Verstappen qui s'est montré le plus rapide lors de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix d'Arabie saoudite sur le circuit de Djeddah. Le pilote Red Bull a tourné en 1:28.100, améliorant de près d'une seconde le chrono réalisé la veille par Hamilton.

Le Britannique est crédité du deuxième chrono, à deux dixièmes du Hollandais. Le pilote Mercedes est toutefois sous investigation pour avoir copieusement gêné Pierre Gasly et Nikita Mazepin dans son tour de décélération. Une pénalité sur la grille devrait en toute logique se profiler pour LH44...

Troisième chrono pour Sergio Pérez (Red Bull) qui reprend des couleurs au Moyen-Orient. Une AlphaTauri est à nouveau best of the rest, cette fois-ci celle de Yuki Tsunoda, quatrième à cinq dixièmes. Le Japonais devance son équipier Pierre Gasly. On retrouve ensuite Valtteri Bottas (Mercedes), dernier pilote sous la seconde.

Septième et huitième chronos pour les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Esteban Ocon (Alpine) et Lando Norris (McLaren) rentrent dans les dix premiers. On notera que la meilleure vitesse de pointe est à mettre à l'actif de Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) à 325,4 km/h.

Les qualification du Grand Prix d'Arabie saoudite débuteront ce soir à 18h00, heure belge.