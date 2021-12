1) Max Verstappen a-t-il dépassé les limites ? Oui

Le Belgo-néerlandais a alterné les coups de génie et les « pétages » de plomb ce week-end. Il était en train de signer un tour de qualif de folie et la pole samedi quand il s'est loupé au dernier freinage, a bloqué l'arrière et manqué la bonne ligne dans le dernier virage ce qu'il l'a emmené dans la crasse puis dans le mur. C'était peut-être le tournant de son championnat.

En course, il a pris un dernier envol de folie et sa bondi dans un tout petit espace malencontreusement laissé par Lewis Hamilton. Un coup de génie. Il a par contre commis plusieurs erreurs. D'abord stratégique en chaussant les pneus intermédiaires lors du troisième départ (et pas lors du deuxième) ce qui a ruiné sa fin de course. Ensuite en regagnant la pole perdue hors de la piste lors du second envol puis en faisant un freinage suicidaire pour emmener Lewis avec lui hors de la piste comme s'il voulait provoquer un accident plutôt que d'être battu.