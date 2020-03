L'ambiance est plus pesante que jamais sur le Grand Prix d'Australie. Face à la menace Coronavirus, les sessions d'autographes avec les pilotes ont été annulés et les selfies interdits. Les journalistes doivent également se tenir à l'écart des coureurs et certaines séances réservées aux médias ont été annulées. Du côté des écuries, on joue carte sur table et on fait le maximum pour minimiser les risques d'infection.

Malheureusement, un employé de McLaren et deux de Haas ont présenté des symptômes proches de ceux du Covid-19. Les deux teams n'ont pris aucun risque et ont immédiatement mis en quarantaine ces personnes qui sont restées à leurs hôtels. Des tests de dépistage ont été réalisés et les résultats devraient tomber sous peu.

Si l'un de ces cas devait se révéler positif, on se demande quelle position tiendra Liberty Media. Le Grand Prix d'Australie aura-t-il lieu envers et contre tout ?