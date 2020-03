Si l’on ne se mouille pas en disant que Mercedes devrait encore tenir la dragée haute face à Ferrari et Red Bull cette saison, bien malin celui qui pourra désigner la quatrième force du plateau. Pas moins de quatre écuries, soit huit voitures, lutteront pour terminer best of the rest. "Ce sera une fois de plus très serré dans le milieu de peloton, peut-être même encore plus serré que l’an dernier", prévient ainsi Pierre Gasly.

En 2019, c’était McLaren qui avait remporté l’officieux championnat de Formule 1,5.

(...)