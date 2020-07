De nombreux abandons ont émaillé la reprise de la Formule 1…

Le coup d’envoi du championnat du monde 2020 de Formule 1 a tenu toutes ses promesses. Seulement 11 voitures ont rallié l’arrivée, de nombreux pilotes ayant dû capituler suite à des problèmes mécaniques. C’est notamment le cas de Max Verstappen (Red Bull) qui a inauguré la liste des abandons, Daniel Ricciardo (Renault) ou encore Lance Stroll (Racing Point). En plus de cela, trois voitures de sécurité ont copieusement redistribué les cartes et regroupé le peloton.

Valtteri Bottas est le premier vainqueur de cette saison 2020. Le Finlandais est parti en pole position du Grand Prix d’Autriche et a mené la course de bout en bout. La course ne fut toutefois pas de tout repos pour la Nordique, son écurie lui ayant intimé d’éviter au maximum les vibreurs, sa Mercedes se révélant être plus fragile qu’espéré.

Lewis Hamilton aurait dû monter sur la deuxième marche du podium. Parti en cinquième position, le champion en titre était revenu dans les échappements de son équipier. Mais à la dernière relance, le Britannique s’est accroché avec Alex Albon (Red Bull). Reconnu responsable de l’incident, Hamilton a écopé de 5 secondes de pénalité et est finalement classé quatrième.

C’est donc Charles Leclerc (Ferrari) qui prend la médaille d’argent. Inespéré sachant que le Monégasque s’élançait en septième position et que sa SF-1000 est en retrait sur le Red Bull Ring. Profitant également de la pénalité de Hamilton, Lando Norris (McLaren) cueille le premier podium de sa carrière en terminant troisième. Le Britannique décroche par ailleurs le meilleur tour en course.

Le Top 10 est complété par Carlos Sainz (McLaren), Sergio Pérez (Racing Point), Pierre Gasly (AlphaTauri), Esteban Ocon (Renault), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) et Sebastian Vettel (Ferrari), qui a perdu beaucoup de temps en partant en tête-à-queue après le premier Safety Car.

Rendez-vous dans une semaine pour le Grand Prix de Styrie, toujours sur le Red Bull Ring.