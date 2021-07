1er Max Verstappen : "Après avoir signé une nouvelle pole position sur le Red Bull Ring, la septième de sa carrière en tournant un dixième plus vite que la semaine dernière (1.03.720), Max Verstappen (Red Bull-Honda) a confirmé qu'il est bien l'homme à battre en ce milieu de saison et plus particulièrement ici où il est soutenu par plus de 40000 fans néerlandais. (...)