Cette fois-ci, ça y est ! Après trois mois d'inactivité, les Formule 1 ont repris la piste ce matin pour la première séance libre du Grand Prix d'Autriche. Le haut du classement est 100% argenté (pardon... noir!) puisque c'est Lewis Hamilton qui s'est montré le plus rapide devant son équipier Valtteri Bottas. Le Britannique a tourné en 1:04.816, devançant son équipier de 356 millièmes. Cela commence donc bien pour les Mercedes W11 qui ouvrent le bal.

Étant parti à la faute sans gravité au virage 1, Max Verstappen (Red Bull-Honda) signe le troisième chrono de cette première séance. Le Hollandais est à six dixièmes de Hamilton. La McLaren de Carlos Sainz est créditée du quatrième chrono (+ 0.615), devant la Racing Point de Sergio Pérez (+ 0.696) et l’autre McLaren de Lando Norris (+ 0.805).

Le top 10 est complété par Alex Albon (+ 0.885), Daniel Ricciardo (+ 1.044), Kevin Magnussen (+ 1.091) et Charles Leclerc (+ 1.108). On notera par ailleurs des problèmes de freins ayant copieusement limité le roulage de Romain Grosjean (Haas-Ferrari), des débris baladeurs pour Esteban Ocon (Renault) et une pirouette pour Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda). La deuxième séance d'essais libres aura lieu de 15 heures à 16H30.