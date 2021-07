Déjà impérial le week-end dernier sur ce même circuit du Red Bull Ring, Max Verstappen a continué à affoler les chronos lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Autriche. Le Hollandais a tourné en 1:05.143 avec 36 tours accomplis.

Le tiercé de tête est complété par les Ferrari SF21 qui avaient déjà épisodiquement bien marché en essais libres il y a une semaine. Charles Leclerc est à 266 millièmes de "Mad Max" devant son équipier Carlos Sainz qui est à 288 millièmes du pilote Red Bull.

Il faut descendre au 4e rang pour trouver la première Mercedes. Valtteri Bottas est à 3 dixièmes et précède l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda et l'Alfa Romeo de Kimi Räikkönen. Lewis Hamilton n'est que 7e sur l'autre Mercedes. Sergio Pérez (Red Bull), Pierre Gasly (AlphaTauri) et Lando Norris (McLaren) complètent le Top 10.

La séance a été marquée par la double sortie de piste de Lance Stroll (Aston Martin) tandis que les pigistes Guanyu Zhou (Alpine) et Callum Ilott (Alfa Romeo) ont respectivement signé les 14e et 16e temps.

La deuxième séance aura lieu cet après-midi à 15 heures.