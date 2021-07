Comme c'était déjà le cas lors des essais du Grand Prix de Styrie, Lewis Hamilton se sera au moins approprié une séance libre sur le Red Bull Ring. Le Britannique s'est montré le plus véloce lors de la deuxième session du Grand Prix d'Autriche avec un meilleur temps en 1:04.523. Le champion en titre s'est toutefois fait une petite frayeur à 10 minutes de la fin en effectuant une incursion dans le bac à graviers du virage n°4, sans conséquence majeure néanmoins.

Le pilote Mercedes devance son équipier Valtteri Bottas. Le Finlandais échoue à 189 millièmes. Pilote le plus rapide ce matin, Max Verstappen (Red Bull), vainqueur des deux derniers Grands Prix et leader du championnat, est crédité du 3e temps, à deux dixièmes de Hamilton. On retrouve ensuite les Aston Martin de Lance Stroll et Sebastian Vettel qui précèdent les AlphaTauri de Yuki Tsunoda et Pierre Gasly. Fernando Alonso (Alpine) est 8e devant Lando Norris (McLaren) et Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).

Sergio Pérez (Red Bull) a dû se contenter du 11e chrono. C'est toutefois mieux que les Ferrari qui étaient dans le tiercé de tête ce matin. Carlos Sainz est 13e, Charles Leclerc 16e derrière Daniel Ricciardo (McLaren). Troisième séance demain à midi pile.