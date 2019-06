Disputée sous de fortes chaleurs, la deuxième séance d'essais libres a été fortement chahutée. Sebastian Vettel (Ferrari) et Pierre Gasly (Red Bull) sont partis à la faute pendant la séance. Plus grave, Max Verstappen (Red Bull) et Valtteri Bottas (Mercedes) ont fini dans le mur, la Mercedes du Finlandais étant fortement endommagée. Heureusement, pas de bobo pour les pilotes.





En dépit d'une touchette avec Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) en fin de séance, Charles Leclerc (Ferrari) a signé le meilleur chrono en 1:05.085. Le Monégasque précède Valtteri Bottas pour trois dixièmes et Pierre Gasly pour quatre dixièmes. Lewis Hamilton (Mercedes) est quatrième tandis que Carlos Sainz (McLaren) complète le Top 5 en dépit d'une séance raccourcie suite à l'endommagement de son fond plat.





Romain Grosjean (Haas), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), Sebastian Vettel (Ferrari), Max Verstappen et Lando Norris (McLaren) se hissent dans les dix premiers.