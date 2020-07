Le noir est mis sur le Red Bull Ring. Déjà les plus rapides ce matin, les Mercedes ont remis lors de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Autriche. Lewis Hamilton a terminé encore au sommet de la feuille de chronos avec un temps en 1:04.304. Le Britannique a devancé de 197 millièmes son équipier Valtteri Bottas. A coup sûr, les W11 seront les machines à battre et, avec leur fameux DAS, elles pourraient être tout simplement invincibles dans les collines de Styrie.

Très attendue, la nouvelle Racing Point RP02 se manifeste déjà. Sergio Pérez a signé le troisième chrono sur sa Mercedes peinte en rose. Le Mexicain est six dixièmes de Hamilton. Discret au matin, Sebastian Vettel (Ferrari) termine quatrième de la séance. Le futur ex-pilote de la Scuderia est à six dixièmes, également. On retrouve ensuite Daniel Ricciardo sur la première Renault, à six dixièmes.

On retrouve ensuite Lando Norris (McLaren, +0.783), Lance Stroll (Racing Point, +0.831), Max Verstappen (Red Bull, +0.911) qui est parti dans le bac à graviers à mi-séance, Charles Leclerc (Ferrari, +0.994) et Carlos Sainz (McLaren, +1.048). On notera par ailleurs que Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), 19ème de la séance, est sorti de la piste, sans dégâts.

La troisième séance libre aura lieu demain matin, à 12 heures.