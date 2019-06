Après une deuxième séance plutôt agitée la veille, ce fut plus calme lors de la 3ème séance d'essais libres du Grand Prix d'Autriche. Charles Leclerc (Ferrari) a de nouveau réalisé le meilleur chrono en 1:03.987. C'est 0.143 plus vite que Lewis Hamilton (Mercedes). Le Britannique fut le plus rapide dans le premier et le troisième partiel, le deuxième revenant au Monégasque.





Valtteri Bottas (Mercedes) fut le premier à tirer lors de cette séance mais le Finlandais est finalement classé 3ème. Quatrième chrono pour Sebastian Vettel (Ferrari) devant Max Verstappen (Red Bull). Se plaignant de pertes de puissance, Pierre Gasly (Red Bull) est crédité du 7ème temps derrière Lando Norris (McLaren). Suivent Carlos Sainz (McLaren), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) et Daniil Kvyat (Toro Rosso).