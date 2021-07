Après l'entracte Lewis Hamilton hier après-midi, Max Verstappen a repris sa domination dans les collines de Spielberg. Le pilote Red Bull s'est montré le plus rapide de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix d'Autriche avec un meilleur chrono en 1:04.591. Le Hollandais a devancé les deux Mercedes avec Valtteri Bottas devant Lewis Hamilton. Les voitures noires sont cependant à plus d'une demi-seconde de la RB16B n°33.

Pierre Gasly (AlphaTauri) continue de démontrer sa bonne forme et est "best of the rest" de la session. Le Français est auteur du 4e chrono et précède un étonnant Antonio Giovinazzi, 5e à 7 dixièmes de Verstappen au volant de son Alfa Romeo. La première Ferrari, celle de Carlos Sainz, est 6e devant Sergio Pérez (Red Bull) et Fernando Alonso (Alpine).

Charles Leclerc (Ferrari) et Sebastian Vettel (Aston Martin), qui fête son anniversaire aujourd'hui, figurent également parmi les 10 premiers. On notera que les McLaren sont à nouveau en retrait, Lando Norris et Daniel Ricciardo étant 15e et 16e. Les deux pilotes de Woking ont même été devancés par la Williams de George Russell.

Les qualifications auront lieu cet après-midi à 15 heures.