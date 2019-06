Max Verstappen (Red Bull) aura été irrésistible lors de ce Grand Prix d'Autriche. Auteur d'un départ totalement raté alors qu'il s'élançait en première ligne, le Hollandais est remonté au fur et à mesure dans le peloton pour finalement venir taquiner Charles Leclerc (Ferrari) qui menait la totalité de la course depuis l'extinction des feux.





Au 69ème des 71 tours, le Batave finissait par faire sauter le bouchon rouge pour décrocher le première victoire non-Mercedes depuis le début de la saison. Verstappen permet également à Honda de renouer avec la victoire pour la première fois depuis le Grand Prix de Hongrie 2006 et la victoire de Jenson Button.





Ayant réalisé une course en solitaire, Valtteri Bottas (Mercedes) prend le deuxième accessit. S'étant élancé depuis la 9ème position, Sebastian Vettel (Ferrari) a réalisé une fin de course en trombe pour doubler Lewis Hamilton (Mercedes) et finir au pied du podium.





Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Red Bull), Carlos Sainz (McLaren), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) et Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) complètent le Top 10.