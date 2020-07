Le Finlandais signe la pole en dépit d'un passage dans le gravier lors de sa dernière tentative.

Sauvé par le gong ! Valtteri Bottas a signé la pole position pour la reprise de la Formule 1 au Grand Prix d'Autriche. Le Finlandais a signé un chrono en 1:02.939. Le pilote de la Mercedes n°77 est parti à la faute dans sa dernière tentative, de quoi provoquer un drapeau jaune synonyme que toute amélioration est interdite. Bottas devance ainsi son équipier Lewis Hamilton de 12 millièmes. Troisième chrono pour Max Verstappen (Red Bull), qui a concédé 5 dixièmes sur Bottas.

On retrouve ensuite un excellent Lando Norris (McLaren) qui partira en deuxième ligne aux côtés de son copain Verstappen, Alex Albon (Red Bull) et Sergio Pérez (Racing Point). La meilleure Ferrari, celle de Charles Leclerc, est 7ème. On retrouve ensuite Carlos Sainz (McLaren), Lance Stroll (Racing Point) et Daniel Ricciardo (Renault)

Le coup de tonnerre de ces qualifications fut évidemment l'élimination de Sebastian Vettel en Q2. Le pilote Ferrari a été éliminé in extremis par Alex Albon dans les derniers instants. On note par ailleurs que les deux Alfa Romeo de Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi ont été éliminées en Q1, tout comme la Haas de Kevin Magnussen.

Le départ du Grand Prix d'Autriche débutera demain après-midi à 15h10.