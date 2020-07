Il n'a pas fallu attendre longtemps avant que le DAS, soit la direction à double axe des Mercedes, fasse jaser. La trouvaille de l'écurie championne en titre a déjà fait grincer des dents lors des essais hivernaux de Barcelone. Ce vendredi soir, Red Bull Racing a officiellement porté réclamation contre la formation de Brackley.

Le DAS permet au pilote d’ajuster la pince des roues avant en tirant sur le volant alors que la voiture est en mouvement, de quoi offrir un avantage non-négligeable en vitesse de pointe dans les lignes droites. Or, à Spielberg, il y en a beaucoup ! Red Bull estime donc que Mercedes enfreint de la sorte les articles 3.8 et 10.2.3 qui indiquent que "tout élément de la voiture qui a une influence sur sa performance aérodynamique doit rester immobile en lien avec la partie suspendue de la voiture" et que "le système de suspension ne peut être faire l’objet d’aucun ajustement lorsque le véhicule est en mouvement".

Les ingénieurs de l'écurie allemande sont actuellement entendus par les commissaires. Toto Wolff espérait que la reprise de la Formule 1 se ferait sereinement. Mais un caillou venu de Milton Keynes s'est glissé dans la godasse du directeur de Mercedes Motorsport.