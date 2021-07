Encore une pour Max Verstappen ! Le Hollandais a réalisé une nouvelle pole position à l'issue des qualifications du Grand Prix d'Autriche. Sur les terres de Red Bull, le leader du championnat a mis tout le monde d'accord en réalisant un chrono de référence en 1:03.720. Il sera dans une position idéale pour consolider son avance au classement des pilotes demain après-midi.

Verstappen sera accompagné en première ligne par un invité-surprise en la personne de Lando Norris. Le pilote McLaren n'a échoué qu'à 48 millièmes de seconde, le Britannique avouant avoir signé le meilleur tour de sa carrière. Le troisième temps a été réalisé par Sergio Pérez (Red Bull) qui sera dans une position idéale pour aider son équipier ce dimanche.

Il faut descendre au 4ème rang pour retrouver Lewis Hamilton et la première Mercedes. Le septuple champion a raté la pole pour un peu moins de trois dixièmes. Il précède son voisin de garage Valtteri Bottas et les AlphaTauri de Pierre Gasly et Yuki Tsunoda. Huitième chrono pour Sebastian Vettel (Aston Martin) mais l'Allemand devrait être pénalisé pour avoir gêné Fenrando Alonso en Q2.

Superbe performance de George Russell qui a hissé sa Williams en Q3 avant de réaliser le 9ème chrono devant Lance Stroll (Aston Martin).

Coup de tonnerre avec l'élimination des deux Ferrari en Q2 ! Carlos Sainz a été crédité du 11e temps devant son équipier Charles Leclerc. Daniel Ricciardo (McLaren) a également déçu en ne signant que le 13e chrono devant Fernando Alonso (Alpine) qui a été gêné par Vettel dans le dernier virage. L'équipier de l'Espagnol, Esteban Ocon, a été éliminé en Q1.

Le départ du Grand Prix d'Autriche sera donné à 15 heures ce dimanche.