Seules à avoir eu le temps de couvrir quelques tours ce matin lors d'une première séance d'essais libres réduite à un petit quart d'heure en raison d'une plaque d'égout détachée sous le passage de la Williams de George Russell, les Ferrari ont confirmé leur retour en forme lors de la deuxième séance libre en vue du GP d'Azerbaïdjan de dimanche.





Dotées d'évolutions initialement prévues pour Barcelone, les monoplaces de la Scuderia ont signé les deux meilleurs chronos, Charles Leclerc devançant son équipier Sébastian Vettel de 324 millièmes. Le ton est donné. Ferrari est devant et le Monégasque sait ce qu'il lui reste à faire pour ne pas recevoir de consigne...





Derrière, Lewis Hamilton place la première Mercedes à six gros dixièmes. Max Verstappen a quant à lui réussi à immiscer sa Red-Bull dotée d'un moteur Honda plus puissant entre les Benz, à 921 millièmes de la plus rapide des SF90.





Au sixième rang, Daniil Kvyat est "meilleur du reste". Huitième derrière la McLaren-Renault de Carlos Sainz Jr, Alex Albon confirme la bonne tenue des Toro Rosso elles aussi propulsées par le V6 Turbo japonais. La 2e Red Bull de Pierre-Gasly et la seconde McLaren complètent le Top 10.





Rien n'est encore définitif bien sûr, mais les Williams sont comme d'habitude en queue de peloton (la voiture de Russell n'a pu être réparée pour la seconde séance), Lance Stroll n'a quasi pas roulé sur la seconde Force India, tandis que les Haas mais surtout les Renault ne semblent pas à l'aise du tout dans les rues de Bakou où les outsiders ont souvent un beau coup à jouer.