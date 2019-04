La dernière séance libre en vue du GP d'Azerbaïdjan s'est achevée avec, pour la troisième fois, un nouveau doublé des Ferrari, toujours dans le même ordre, le jeune Charles Leclerc précédant le quadruple champion Sebastian Vettel. Et si l'écart n'est que de 148 millièmes, l'Allemand le doit à une toute bonne aspiration dans l'ultime ligne droite.





Derrière les deux bolides de la Scuderia qui se disputeront la pole position cet après-midi à partir de 15h, on retrouve la Red Bull-Honda de Max Verstappen, mais à 1.248. Un gouffre! Suivent les Mercedes de Valtteri Bottas et d'un Lewis Hamilton vu au moins deux fois dans les échappatoires. Le Britannique, peu à l'aise, pointe à une seconde et demie du meilleur temps.





Derrière, Daniil Kvyat est le meilleur du reste sur sa Toro Rosso à moteur Honda. Le Russe devance Kevin Magnussen (Haas), Alex Albon sur la 2e Toro Rosso, Sergio Pérez (Force India), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) et la première Renault de Daniel Ricciardo.