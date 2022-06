Déjà le plus véloce lors de la première séance libre, Sergio Pérez a repris la main lors de la troisième et dernière session du Grand Prix d'Azerbaïdjan. La séance a débuté avec 15 minutes de retard, le temps de permettre aux commissaires de piste de réparer des barrières TecPro endommagées au virage 1 à la suite d’un accident survenu lors de la première course de F2 au matin.

Au terme de cette dernière heure d’essais, le pilote Red Bull a devancé de sept centièmes Charles Leclerc (Ferrari) et de trois dixièmes Max Verstappen (Red Bull), légèrement en retrait depuis le début du week-end. Carlos Sainz (Ferrari) s’est classé quatrième à quatre dixièmes, précédant les McLaren de Lando Norris et Daniel Ricciardo. Pierre Gasly a réalisé le septième temps de ces EL3, le top 10 étant complété par George Russell (Mercedes), Esteban Ocon (Alpine) et Sebastian Vettel (Aston Martin).

Performant vendredi, Fernando Alonso (Alpine) est en retrait. L'Espagnol a signé le 11ème temps, juste devant Lewis Hamilton (Mercedes).

Cette séance libre ayant été décalée de 15 minutes, la séance qualificative du Grand Prix d’Azerbaïdjan se disputera avec 15 minutes de décalage, à partir de 16h15, en heure belge.