On attendait une Red Bull, une Ferrari ou même une Mercedes mais c'est une... AlphaTauri qui a terminé tout en haut de la feuille de chronos lors de la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix d'Azerbaïdjan.

Déjà dans le coup lors des deux premières sessions, Pierre Gasly a étonné en réalisant le meilleur temps en 1:42.251. Le Français, vainqueur à Monza en 2020, a devancé de trois dixièmes la Red Bull de Sergio Pérez. Et la RB16B de Max Verstappen ? Le Hollandais a commis une faute, finissant dans le mur au virage 15 et provoquant un drapeau rouge, pour n'être crédité que du 16e temps. La pilule était dure à avaler pour le dernier vainqueur du GP de Monaco...

Après une journée de vendredi très modeste, Lewis Hamilton hisse sa Mercedes en 3e position devant les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. On retrouve ensuite Lando Norris (McLaren) et Fernando Alonso (Alpine). Preuve de la bonne forme des AlphaTauri, Yuki Tsunoda est 8e. Esteban Ocon (Alpine) et Daniel Ricciardo (McLaren) complètent le Top 10. Valtteri Bottas (Mercedes), qui est parti à la faute pendant la session, n'est que 13e.

Départ des qualifications cet après-midi à 14 heures.