Le Grand Prix d’Émilie-Romagne sur le circuit d’Imola aura été haletant jusque dans les derniers tours. La Safety Car a regroupé les monoplaces à 11 tours de l’arrivée suite à l’explosion de pneu arrière-droit de Max Verstappen, de quoi laisser le Hollandais enlisé dans le bac à graviers de la chicane Villeneuve. Le neutralisation s’éternisait avec l’accident de George Russell à Acque Minerale. A cinq tours du but, la voiture de sécurité s’effaçait enfin pour un sprint final à suspense.

La tête de la course n’allait pas changer malgré cette neutralisation. Lewis Hamilton s’impose sur l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari après un beau coup stratégique peu avant la mi-course. Retardant son 1er changement de gommes autant que possible, le Britannique est rentré pile au moment où la Safety Car virtuelle était déployée suite à l’arrêt en bord de piste d’Esteban Ocon (Renault).

Un pied-de-nez parfait à Valtteri Bottas, le recordman de victoires en F1 ressortant devant le Finlandais. Bottas termine 2e mais le Nordique aurait sans doute fini 3e sans l’abandon de Verstappen. Ce doublé permet à Mercedes d’être sacré champion du monde des constructeurs pour la 7e fois d’affilée.

Daniel Ricciardo offre à Renault son 2e podium en trois Grands Prix. L’Australien a réalisé une course solide et a résisté au retour en force de Daniil Kvyat (AlphaTauri) qui a pris le meilleur à la relance sur Charles Leclerc (Ferrari). Sixième position pour Sergio Pérez (Racing Point) devant les McLaren de Carlos Sainz et Lando Norris. Parties en fond de grille, les Alfa Romeo de Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi complètent le Top 10.

Nouvelle déroute pour Sebastian Vettel (Ferrari). Sur les terres de son employeur, l’Allemand n’a pu faire mieux que 13e, la faute entre autres à un pitstop totalement raté. Le quadruple champion du monde devance Lance Stroll (Racing Point) qui a perdu beaucoup de temps en début de course en perdant une demi-moustache avant d’effectuer un ravitaillement rock and roll.

Grosse déception chez Red Bull. En plus de l’abandon de Verstappen, Alex Albon termine 15e et bon dernier. Le Thaïlandais est parti à la faute au moment du restart, de quoi le forcer à repasser par les stands pour changer ses gommes détruites. Un autre déçu était Pierre Gasly (AlphaTauri), trahi par sa mécanique en début de course alors que le Top 5 était envisageable.