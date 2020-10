Le Grand Prix d'Émilie-Romagne se déroule sur un format inédit avec seulement une séance d'essais libres au lieu de trois, avant de passer ensuite aux qualifications. Chaque minute de roulage a donc compté lors des 90 minutes de session de ce matin sur l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Malgré ce "two days meeting" exceptionnel, Lewis Hamilton continue de parader en tête de la hiérarchie. Le Britannique a fait partie des plus assidus en piste avec 46 tours couverts. Celui qui compte désormais 92 victoires en F1 a réalisé son meilleur temps en 1:14.726. Le pilote Mercedes devant Max Verstappen (Red Bull) qui a lâché 297 millièmes. Le Hollandais s'est momentanément hissé au sommet de la feuille de chronos avant d'être délogé par Hamilton. Troisième temps pour Valtteri Bottas, à 492 millièmes.

Pierre Gasly sera-t-il à nouveau le "best of the rest" à Imola ? Le Français, qui arbore un casque en hommage à Ayrton Senna, est crédité du 4ème chrono. Le fer de lance d'AlphaTauri est à 9 dixièmes de seconde de Hamilton. Charles Leclerc (Ferrari) est le seul pilote à terminer dans la même seconde que le leader du championnat. Le Monégasque complète le Top 5 avec un retard de 962 millièmes. Suivent les Renault de Daniel Ricciardo et Esteban Ocon, l'AlphaTauri de Daniil Kvyat, la Red Bull d'Alex Albon et la Racing Point de Lance Stroll.

Parmi les contre-performances de ces essais libres, citons le modeste 12ème temps de Sebastian Vettel mais aussi, plus surprenant, le 14ème et 16ème chronos des McLaren de Carlos Sainz et Lando Norris. Les qualifications débuteront cet après-midi à 14 heures.