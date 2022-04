Il fait un temps digne de Spa-Francorchamps aujourd'hui sur le circuit d'Imola. L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari était en effet noyé par les vannes célestes qui se sont bien ouvertes en vue de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Emilie-Romagne. Avant les qualifications en vue de la course sprint qui auront lieu cet après-midi à 17 heures, Ferrari a affirmé sa position de favori avec un implacable doublé, de quoi ravir les tifosi qui attendent une victoire rouge à Imola depuis 16 ans.

Charles Leclerc a réalisé le meilleur chrono en 1:29.402. Equipé des gommes intermédiaires, le leader du championnat a devancé pour 877 millièmes de seconde son équipier Carlos Sainz. Le reste de la meute est au-delà de la seconde pleine mais tout le monde n'a évidemment pas abattu toutes ses cartes. Max Verstappen (Red Bull) complète le tiercé de la séance mais à 1.465 seconde. Egalement motorisées par un V6 Ferrari, les Haas se hissent dans le Top 5. Kévin Magnussen est 4ème devant Mick Schumacher. Les deux hommes sont toutefois à pas moins de trois secondes.

Sixième temps pour Sergio Pérez (Red Bull). Le Mexicain précède Fernando Alonso (Alpine), Sebastian Vettel (Aston Martin), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et George Russell (Mercedes). Et Lewis Hamilton dans tout cela ? Le Britannique n'a pas du tout cherché la performance et s'est contenté sur l'accumulation d'un maximum d'informations au volant de sa Mercedes. Le vice-champion du monde est lointain 18ème, à sept secondes de Leclerc. Un autre Britannique, Lando Norris (McLaren), a par ailleurs provoqué l'arrêt de la session à 5 minutes de son terme en échouant dans les graviers d'Acque Minerale.