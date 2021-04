Il s'en est passé des choses sur l'Autodromo Enzo e Ferrari ce matin pour la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Émilie-Romagne. En plus de la double sortie de piste de Nikita Mazepin (Haas), la session a été marquée par un invraisemblable accrochage entre Sergio Pérez (Red Bull) et Esteban Ocon (Alpine) à la chicane Villeneuve. Le Mexicain, qui était dans un tour rapide, a percuté le Français qui était au ralenti. L'incident entre les deux anciens équipiers a été placé sous investigation. Décidément, ces deux-là ne partiront jamais en vacances...

Au milieu de cette agitation, Valtteri Bottas (Mercedes) s'est montré le plus véloce. Le Finlandais a réalisé son meilleur temps en 1:16.564, devançant pour 41 millièmes son équipier Lewis Hamilton. Le rival le plus coriace des Flèches Noires pour ce week-end, Max Verstappen (Red Bull), est troisième devant Charles Leclerc (Ferrari). On retrouve ensuite Pierre Gasly (AlphaTauri), Carlos Sainz (Ferrari), Fernando Alonso (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Nicholas Latifi (Williams) et Daniel Ricciardo (McLaren).

Deuxième séance à partir de 14h30 cet après-midi.