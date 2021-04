Les séances se suivent et se ressemblent d'un point de vue chronométrique avec toujours deux Mercedes aux deux premières places. Valtteri Bottas a de nouveau eu le dernier mot face à Lewis Hamilton. Le Finlandais a précédé son voisin de garage de seulement un centième de seconde. Troisième chrono pour Pierre Gasly, preuve qu'il faudra compter avec les AlphaTauri en Italie. Les Ferrari de Carlos Sainz et du malheureux Leclerc complètent le Top 5 devant Sergio Pérez et Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

© DR



Après le mic-mac entre Sergio Pérez (Red Bull) et Esteban Ocon (Alpine) au matin, la deuxième session libre du GP d'Emilie-Romagne était à nouveau agitée. Dès la première partie de la séance, Max Verstappen (Red Bull) se rangeait sur le côté, sa RB16B étant en rade. Le Hollandais était contraint de regagner son stand à pied. La journée s'est achevée prématurément suite à la sortie de piste de Charles Leclerc (Monaco). Le Monégasque est allé taper le mur à la sortie de Rivazza.