Dire que Mercedes souffre en ce début de saison est un euphémisme. Hier après-midi, les monoplaces argentées ont connu l'humiliation d'être toutes deux éliminées en Q2. Heureusement, George Russell a redonné quelque peu le sourire à son équipe à l'issue de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Emilie-Romagne sur le circuit d'Imola. Après la météo maussade de la veille, le soleil est de la partie ce samedi.

Le nouvel équipier de Lewis Hamilton s'est montré le plus rapide avec un meilleur temps en 1:19.457. L'ex-pilote Williams a pris le dessus sur Sergio Pérez (Red Bull). Malchanceux en qualifications la veille, le Mexicain finit à 81 millièmes de seconde de Russell. Troisième temps pour Charles Leclerc (Ferrari), à près de trois dixièmes. Preuve que les Mercedes ont repris des couleurs, Lewis Hamilton est quatrième à cinq dixièmes de son équipier.

On retrouve ensuite Fernando Alonso (Alpine), Carlos Sainz (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Pierre Gasly (AlphaTauri) et Guanyu Zhou (Alfa Romeo). Séance très compliquée pour les McLaren, Lando Norris fermant la marche sans jamais avoir réalisé un tour rapide tandis que Daniel Ricciardo n'est crédité d'aucun chrono suite à un souci mécanique. Même bilan pour Valtteri Bottas et son Alfa Romeo.

La course sprint définissant la grille de départ du Grand Prix d'Emilie-Romagne débutera cet après-midi à 16h30.