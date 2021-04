Après la domination des Mercedes de la veille, c'est au tour de Red Bull Racing de se manifester. Max Verstappen, dont la journée de vendredi a été plombée par des soucis mécaniques, a signé le meilleur temps de la 3ème session libre du Grand Prix d'Emilie-Romagne avec un meilleur temps en 1:14.958. Le Hollandais est le seul pilote à être passé sous la barre des 1:15. Derrière lui, on retrouve Lando Norris qui confirme la bonne tenue des McLaren en ce début de saison. Le tiercé de tête est complété par Lewis Hamilton (Mercedes), le Britannique ayant concédé près de 6 dixièmes sur Verstappen.

Quatrième temps pour Sergio Pérez (Red Bull) devant Charles Leclerc (Ferrari), Pierre Gasly (AlphaTauri) et Carlos Sainz (Ferrari). Ces quatre pilotes auront assurément leur mot à dire pour le podium. La direction de course a eu du pain sur la planche ce matin en annulant de nombreux chronos pour non-respect des track limits. Valtteri Bottas (Mercedes), dominateur la veille, fait partie de ceux-là. Le Finlandais est crédité du 8ème temps devant les Alpine de Fernando Alonso et Esteban Ocon.

On notera les sorties de piste de Nicholas Latifi (Williams) et Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), le premier provoquant l'interruption momentanée de la séance.