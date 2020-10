Troisième Grand Prix de l’année disputé en Italie, à nouveau face à des tribunes vides suite au huis clos réimposé en milieu de semaine, le GP d’Émilie Romagne (et non plus de Saint-Marin) se déroule ce week-end selon un canevas inédit. Même si la météo, comme récemment au Nürburgring, a déjà amputé par le passé l’habituelle première journée du vendredi.

Car hier, les monoplaces n’ont pas pris la piste à Imola. Un format test sur deux jours qui, s’il s’avère concluant, pourrait faire gagner pas mal d’argent et de temps aux teams. Surtout avec un calendrier 2021 de 23 courses. Mais, on le sait, les promoteurs et organisateurs locaux y sont opposés car cela leur fait un jour d’exploitation et environ 15 à 20 % de recettes en moins. Et que dire de l’économie locale aussi affectée par des meetings sur deux au lieu de trois jours ? Cela nous semble pourtant une solution raisonnable compte tenu de la crise actuelle.