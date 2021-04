Celle-là, elle fait un bien fou à l’ami Max. Dans la nuit du Grand Prix de Bahreïn, le Hollandais faisait la moue après qu’on lui a volé une victoire qui lui semblait promise. À Imola, sur un circuit à l’ancienne qui a vu nombre de pilotes légendaires s’illustrer, le fer de lance du clan Red Bull s’est vengé de façon éclatante.

On sait que Mad Max est particulièrement à l’aise quand les conditions sont délicates. Son énorme bagage acquis en karting depuis qu’il est en âge de toucher les pédales a évidemment joué un rôle. Une fois de plus, tout s’est joué lors du départ quand Verstappen est sorti tel un diable de sa boîte pour tenir en respect Lewis Hamilton au freinage de Tamburello. La Red Bull-Honda est démoniaque lors des envols mais encore faut-il savoir en tirer la quintessence, ce que Max est parvenu à faire, contrairement à son équipier Sergio Pérez qui partait pourtant devant lui mais allait vivre une course noire.