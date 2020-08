Lui-même reconnaît s’être ennuyé, ce dimanche après-midi. Lewis Hamilton a tué tout suspense lors du Grand Prix d’Espagne. On espérait secrètement que Max Verstappen et Red Bull refassent le coup du 70e anniversaire de la F1, une semaine plus tôt. À Silverstone, le Néerlandais avait damé le pion aux Mercedes grâce à une ruse stratégique. "Il faudra se méfier de Max pendant la course", avouait-on du côté des "Gris noircis" avant le départ.



(...)