- 24e victoire en F1 pour Max Verstappen qui rejoint ainsi un certain Juan-Manuel Fangio au nombre de succès. Le pilote Red Bull n'a pas eu la partie facile avec une sortie de piste bien gérée et ensuite des soucis avec le nouveau système de DRS. Sa remontée a été facilitée par l'abandon de Charles Leclerc qu'il n'aurait sans doute jamais réussi à rattraper et par le respect des consignes de son équipier Sergio Pérez qu'il n'a pas manqué de remercier à l'arrivée. Venu avec 19 points de retard, Max abordera Monaco la semaine prochaine en leader du championnat avec six unités d'avance sur Charles Leclerc qui a fait chou blanc.



(...)