Il n'y en a eu que pour Lewis Hamilton lors de ce Grand Prix d'Espagne 2020. Le Britannique a réalisé une course parfaite en menant les 66 tours de l'épreuve catalane. Le champion en titre s'échappe au championnat et remporte la 88ème victoire de sa carrière. Il n'est plus qu'à trois longueurs du record de Michael Schumacher qui tient depuis 2006.

Vingt-quatre secondes plus loin, Max Verstappen (Red Bull) n'est pas parvenu à réitérer le coup de Silverstone. Le Hollandais doit se contenter de la médaille d'argent, non sans s'être énervé sur son équipe lors de la première partie de l'épreuve. Valtteri Bottas (Mercedes) termine sur la troisième marche du podium. Le Finlandais a limité la casse après un départ laborieux.

Les Racing Point échouent au pied du podium. Si Sergio Pérez a rallié l'arrivée en quatrième position, sa pénalité de 5 secondes pour non-respect des drapeaux bleus le fait chuter d'un échelon, derrière son voisin de garage Lance Stroll. Carlos Sainz (McLaren) termine à la sixième place pour son Grand Prix national.

Sebastian Vettel a réalisé le meilleur résultat de sa saison en Espagne. L'Allemand, en grosse difficulté cette saison, a terminé septième alors qu'il s'élançait treizième. Le quadruple champion du monde est resté en piste avec les mêmes pneus pendant pas moins de 40 tours. Vettel est le seul pilote Ferrari à rallier l'arrivée, Charles Leclerc ayant été contraint à l'abandon après un blackout de sa SF-1000.

Alex Albon (Red Bull), Pierre Gasly (AlphaTauri) et Lando Norris (McLaren) complètent le Top 10. Prochain Grand Prix à Spa-Francorchamps, dans deux semaines.