Une Mercedes, une Red Bull et à nouveau une Mercedes. Voilà le Top 3 de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne. Valtteri Bottas s'est montré le plus rapide, le grand perdant du GP du Portugal bouclant le circuit de Barcelone en 1:18.504. Le Finlandais ne devance que de 33 millièmes de seconde Max Verstappen. Le Hollandais a dû changer de museau en cours de séance suite à des dommages à son aileron avant. Troisième, le leader du championnat Lewis Hamilton est à 123 millièmes.

Lando Norris (McLaren) est crédité du 4ème temps, à 4 dixièmes de Bottas. Le Britannique précède les Ferrari de Charles Leclerc et Max Verstappen. On retrouve ensuite l'AlphaTauri de Pierre Gasly et l'Aston Martin de Sebastian Vettel. Neuvième chrono seulement pour Sergio Pérez (Red Bull) tandis que Lance Stroll (Aston Martin) complète le Top 10. On notera que Robert Kubica (Alfa Romeo) et Nikita Mazepin (Haas) ont fait une incursion dans le bac à graviers lors de la session.

Deuxième séance libre cet après-midi à 15 heures.