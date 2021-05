Après Valtteri Bottas ce matin, c'est au tour de Lewis Hamilton de se montrer le plus rapide lors de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne à Barcelone. Le leader du championnat, vainqueur à Bahreïn et au Portugal, a tourné en 1:18.170, améliorant sensiblement le chrono réalisé par son équipier un peu plus tôt. Bottas a d'ailleurs pris le premier accessit. Le Finlandais est à 139 millièmes du septuple champion du monde. Le tiercé de tête est complété par Charles Leclerc. Le pilote Ferrari n'est qu'à 32 millièmes de Bottas.

Très jolie performance groupée des Alpine qui complètent le Top 5. Esteban Ocon est à près de 3 dixièmes de Hamilton tandis que Fernando Alonso est à 4 dixièmes. On retrouve ensuite les AlphaTauri de Pierre Gasly et Yuki Tsunoda. Huitième chrono pour la Ferrari de Carlos Sainz.

On l'a jouée discrète chez Red Bull cet après-midi. Max Verstappen est 9e, à 6 dixièmes de Hamilton, tandis que Sergio Pérez est 10e à 7 dixièmes. Les McLaren sont également en retrait, Lando Norris et Daniel Ricciardo étant respectivement 12e et 15e. Les Aston Martin de Sebastian Vettel et Lance Stroll sont 11e et 14e.

Troisième session demain à midi.