Déjà ce matin, Mercedes avait fait très fort en reléguant la concurrence à près d'une seconde. La deuxième séance d'essais libres a confirmé cette tendance, même si l'écart s'est légèrement resserré. Lewis Hamilton a signé le meilleur temps en 1:16.883, devançant son équipier Valtteri Bottas de deux dixièmes. Le "best of the rest" est une nouvelle fois emmené par Max Verstappen qui a concédé 821 millièmes sur Hamilton au volant de sa Red Bull. A moins que le Hollandais ait caché son jeu, on voit mal comment il pourrait aller chercher les Flèches Noires.

Daniel Ricciardo est très en verve sur un circuit où il a brillé lors des essais hivernaux. Le pilote Renault est quatrième de la séance devant un étonnant Romain Grosjean. Le Français a réalisé le cinquième temps au volant d'une Haas qui n'est pourtant pas un foudre de guerre. L'ex-pilote Lotus est le premier homme à avoir concédé plus d'une seconde sur les Mercedes.

Charles Leclerc (Ferrari) réalise le sixième chrono devant son futur équipier Carlos Sainz (McLaren). Sergio Pérez (Racing Point), Esteban Ocon (Renault) et Pierre Gasly (AlphaTauri) complètent le Top 10. On retrouve ensuite Lance Stroll (Racing Point) et Sebastian Vettel (Ferrari) dont le changement de châssis ne semble pas donner les résultats escomptés.