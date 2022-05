Charles Leclerc a triplé la mise en se montrant le plus véloce lors de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Barcelone. Après avoir dominé les deux premières séances vendredi, le Monégasque a remis ça en ce début d'après-midi. Le leader du championnat a signé le meilleur chrono en 1:19.772. Il devance son principal rival au championnat, Max Verstappen, qui a loupé le coche pour 72 millièmes de seconde au volant de sa Red Bull.

Ayant déjà répondu présentes vendredi, les Mercedes semblent confirmer qu'il faudra compter sur elles ce week-end. George Russell est crédit du troisième temps, à un dixième de Leclerc, juste devant son équipier Lewis Hamilton. La deuxième Ferrari pilotée par le régional Carlos Sainz est cinquième devant la deuxième Red Bull conduite par Sergio Pérez.

Ils devancent Lando Norris (McLaren) et Kevin Magnussen (Haas). Premier pilote au-delà de la seconde de retard, Valtteri Bottas (Alfa Romeo) est neuvième devant Esteban Ocon (Alpine) qui complète le Top 10. On notera que Pierre Gasly (AlphaTauri) a rencontré un souci technique et est resté cloué au garage tandis que Mick Schumacher (Haas) s'est retrouvé avec les freins en feu.

Les qualifications du GP d'Espagne débuteront cet après-midi à 16 Heures.