Après la domination des Mercedes vendredi, Max Verstappen a pris la main avant les qualifications du Grand Prix d'Espagne à Barcelone. Le Hollandais s'est montré le plus véloce lors de la troisième séance d'essais libres, signant son meilleur temps en 1:17.835. Le pilote Red Bull a fait son tour de référence avec les pneus tendres. C'est son némésis au championnat, Lewis Hamilton, qui a réalisé le deuxième temps. Le champion en titre et leader de la compétition est à 235 millièmes.

Les Ferrari ont signé une jolie performance en réalisant les troisième et quatrième temps. Charles Leclerc est à 473 millièmes, Carlos Sainz à 575 millièmes. Pilote le plus rapide lors de la première séance libre, Valtteri Bottas est 5ème à 588 millièmes. Malgré une petite frayeur lors de la session, Lando Norris (McLaren) est crédité du 6ème temps devant Pierre Gasly (AlphaTauri) et son équipier Daniel Ricciardo (McLaren). Neuvième place pour Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), qui a notamment eu une crevaison à l'arrière, devant Sergio Pérez (Red Bull).