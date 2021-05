Il est plutôt rare d’assister à un Grand Prix d’Espagne aussi passionnant.

Le circuit catalan, où il est très difficile de doubler et de suivre une monoplace de près, est généralement plus propice aux courses ronronnantes.

Mais là, on n’a pas vu passer le temps, passionné par le duel à distance entre les deux candidats au titre, Lewis Hamilton et Max Verstappen, sur deux stratégies complètement différentes.

On s’est d’abord enthousiasmé dès l’extinction des feux. Bien parti sur la partie sale de la piste, Max Verstappen, battu d’un souffle en qualifications, a pris un brin d’aspiration de la Mercedes pour se hisser à sa hauteur à droite et ensuite freiner hyper tard pour jouer un peu des coudes et forcer le passage d’un septuple champion du monde obligé d’un peu lever le pied pour éviter l’accrochage. Une manœuvre osée de ce diable de Max..