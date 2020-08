Il n’y a pas eu de surprise lors des qualifications du Grand Prix d’Espagne. Conformément à ce qu’on a vécu lors des essais libres, les Mercedes ont écrasé la concurrence. Lewis Hamilton a signé une nouvelle pole position, établissant un nouveau record de la piste en 1:15.584. Le champion en titre s’élancera aux côtés de Valtteri Bottas.

La concurrence est reléguée à sept dixièmes de seconde. Max Verstappen est le premier non-Mercedes avec sa Red Bull. Le Hollandais a signé le 3e temps devant le revenant Sergio Pérez (Racing Point). La 3e ligne sera occupée par Lance Stroll (Racing Point) et Alex Albon (Red Bull). Suivent les McLaren de Carlos Sainz et Sergio Pérez. Privé d’une dernière tentative chronométrée après avoir suspecté un problème moteur lors de sa montée en piste, Charles Leclerc (Ferrari) est 9e devant Pierre Gasly (AlphaTauri).

Une fois de plus, Sebastian Vettel n’est pas passé en Q3. L’Allemand a été éliminé in extremis, le quadruple champion du monde étant crédité du 11e chrono. Déception également chez Renault qu’on attendait également dans le Top 10. Daniel Ricciardo et Esteban Ocon sont 13e et 15e, entourant l’Alfa Romeo de Kimi Räikkönen qui a repris de légères couleurs ce samedi.

Le départ du Grand Prix d’Espagne sera donné ce dimanche à 15h10.