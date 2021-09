Celui qui remplacera Valtteri Bottas en 2022 n’a pas l’intention d’être le toutou de LH44.

Même s’il s’est montré courtois quand l’officialisation de George Russell chez Mercedes fut annoncée, Lewis Hamilton a dû se pincer les lèvres. C’est bien connu que le septuple champion du monde aurait préféré que Valtteri Bottas soit reconduit. On peut le comprendre : le Finlandais était un écuyer modèle qui ne fut jamais une menace. Avec le futur ex-pilote Williams, les choses pourraient être fort différentes.

En optant pour Russell, Mercedes a fait le choix de l’avenir. Un avenir dont ne fait pas partie Hamilton à terme. Qu’on le veuille ou non, le fer de lance de Brackley est en fin de carrière et il faut préparer les prochaines années. Et Russell s’est montré formel : pas question pour lui d’être un Bottas britannique. L’ancien champion de Formule 2 a déjà sorti une déclaration qui cache à peine ses intentions d’apporter un nouveau souffle au team étoilé. "Mercedes m’a promis que Lewis et moi serons traités à stricte égalité et que nous aurons le même matériel", a-t-il lancé.

