Voici le debriefing de notre expert après le sensationnel GP d'Italie.

La cote du GP : 9/10

Certainement le GP le plus improbable et le plus excitant de la saison. Tout cela grâce à l'abandon au début de la pitlane de Kevin Magnussen au 20e tour qui a provoqué une erreur de Lewis Hamilton, puis une voiture de sécurité chamboulant les classements. La grosse sortie de route de Charles Leclerc dans la Parabolica, surpris en pneus froids, a ensuite provoqué un drapeau rouge et le premier redépart en grille de l'histoire. C'en est suivie une course de folie avec un magnifique duel à la fin entre l'AlphaTauri de Pierre Gasly et la McLaren de Carlos Sainz Jr. Avec Lance Stroll pour compléter le podium. Celui qui a parié cela est devenu très riche. Cela faisait longtemps qu'un GP de F1 ne nous avait plus tenu autant en haleine.