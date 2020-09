La Scuderia peut remercier le huis clos qui lui évitera de se faire siffler par les tifosi à Monza.

Le Grand Prix d’Italie sans ses tifosi déchaînés, ce n’est pas vraiment le Grand Prix d’Italie. Mais pour une fois, Ferrari ne se plaindra pas de ne pas courir devant ses fervents supporters à Monza. Plus que jamais, la Scuderia est au plus bas. C’est la 1re fois en 40 ans qu’on voit les Rouges tirer la langue de cette façon. Sachant que le V6 Ferrari version 100 % légal n’est pas un foudre de guerre, le rendez-vous lombard où la puissance moteur est primordiale est très redouté par les Rouges. Quand on voit que Sebastian Vettel n’a réalisé qu’un misérable 19e chrono lors de la 1re séance libre et que Charles Leclerc peine à se hisser dans le top 10, on se dit que la maison ne fait pas que brûler à Maranello. Les flammes attaquent le toit et la charpente tombe en morceaux ! Donc, oui, heureusement que le huis clos est là. Sinon, le staff italien aurait eu droit à des sifflets et des pouces dressés vers le bas pendant toute la durée du Grand Prix.

(...)