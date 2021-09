Bottas et Ricciardo ont renoué avec la victoire et le podium, Verstappen récupère la pole.

Deuxième épisode pour le sprint du samedi en F1 et deuxième course qu’on peut qualifier de sympathique. Comme c’était le cas pour Silverstone, Monza a offert une épreuve courte et intense mais qui donnera une autre physionomie à la vraie course de dimanche.

Désormais libéré de ses chaînes par Mercedes, Valtteri Bottas fait cavalier seul à Brackley. Plus question pour lui de servir la soupe à Lewis Hamilton ; le Finlandais l’a rappelé lors de la course sprint. Ce samedi, il s’agissait d’un baroud d’honneur pour le futur pilote Alfa Romeo, prouvant que la victoire aurait dû être pour lui lors du Grand Prix si son écurie n’avait pas procédé au changement de son moteur. Avant de partir en fond de grille dimanche suite à cette pénalité, l’ami Bottas a signé un récital. L’espace d’un instant, on a cru revoir le Bottas des années Williams, tranchant et sans pitié.

(...)