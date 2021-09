Feu vert

- 8e victoire pour Daniel Ricciardo, sa première avec McLaren qui n'avait plus gagné de GP depuis le Brésil 2012, le dernier succès de l'Australien remontant lui au GP d Monaco 2018 avec Red Bull. «Comme hier déjà, mon départ a été top et m'a permis de prendre d'emblée la tête, » a déclaré l'Australien. « Après j'ai pu garder Max puis Lando derrière. L'auto était vraiment bien ce wek-nd et je savais qu'il allait se passer quelque chose. Après un début de saison et une adaptation difficiles à la McLaren, ce résultat fait du bien. »



