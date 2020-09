La première séance d'essais libres du Grand Prix d'Italie à Monza a vu les Mercedes truster le haut du classement. Valtteri Bottas s'est montré le véloce avec un chrono de 1:20.703. Le Finlandais a précédé son voisin de garage Lewis Hamilton de 245 millièmes de seconde.

Derrière les deux Flèches Noires, les Red Bull et les AlphaTauri se font un chassé-croisé. Alex Albon est crédité du 3ème chrono. Le Thaïlandais a lâché près de huit dixièmes de seconde sur Bottas. Un gouffre, en d'autres termes. Daniil Kvyat est 4ème. Max Verstappen et Pierre Gasly suivent le train-train du taureau rouge. Le Hollandais et le Français sont tous les deux partis à la faute pendant la session, Verstappen endommageant son aileron avant.

Premier pilote relégué à plus d'une seconde, Sergio Pérez (Racing Point) est 7ème devant Lando Norris (McLaren). Le Top 10 est complété par Daniel Ricciardo (Renault) et Carlos Sainz (McLaren).

Comme on pouvait le craindre, ce Grand Prix d'Italie sera très long pour les Ferrari, complètement hors du coup en Lombardie. Charles Leclerc est classé 11ème de la séance. C'est toutefois mieux que son équipier Sebastian Vettel, lointain 19ème. L'Allemand a même été devancé par le néophyte Roy Nissany qui a emprunté la Williams de George Russell ce matin, moyennant monnaie sonnante et trébuchante.