Lewis Hamilton (Mercedes) a marqué son territoires avant les qualifications du Grand Prix d'Italie à Monza. Prouvant que les Mercedes seront redoutables dans le temple de la vitesse, le Britannique a signé le meilleur chrono de la 1ère séance d'essais libres. Avec un chrono en 1:20.926, le champion en titre devance Max Verstappen (Red Bull) de quatre dixièmes. Derrière le leader du championnat, Valtteri Bottas est troisième à cinq dixièmes.

Le best of the rest est Lance Stroll, 4ème sur son Aston Martin. Le Canadien est à 750 millièmes de Hamilton. On retrouve ensuite Pierre Gasly (AlphaTauri), Sebastian Vettel (Aston Martin) et Carlos Sainz (Ferrari), dernier pilote à moins d'une seconde. Suivent Fernando Alonso (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren) et Sergio Pérez (Red Bull).

Les qualifications de la course sprint auront lieu ce soir à 18 heures.