Avant la course sprint qui débutera cet après-midi à 16h30 pour définir la grille de départ du Grand Prix d'Italie, Lewis Hamilton s'est à nouveau hissé au sommet de la hiérarchie. Déjà le plus véloce lors des EL1, le Britannique fut à nouveau le plus rapide lors de la deuxième séance d'essais libres qui a eu lieu ce matin à Monza. Le pilote Mercedes a tourné en 1:23.246, devançant pour 222 millièmes son futur ex-équipier Valtteri Bottas. Derrière les deux Benz, on retrouve les deux Red Bull avec Max Verstappen devant Sergio Pérez, respectivement à quatre et six dixièmes de seconde.

Cinquième temps pour Esteban Ocon (Alpine) qui est le premier pilotes au-delà de la seconde d'écart. Le Français a devancé Robert Kubica (Alfa Romeo), le Polonais se rappelant au bon souvenir de tous. Suivent le régional de l'étape Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Fernando Alonso (Alpine), Pierre Gasly (AlphaTauri) et Lando Norris (McLaren). La première Ferrari, celle de Charles Leclerc, est 11ème.

La Scuderia a dû déplorer l'accident de Carlos Sainz, le Madrilène sortant dans la Variante Ascari. L'ex-pilote McLaren a pu quitter le centre médical mais sera à nouveau examiné en début d'après-midi par mesure préventive. Les mécanos de Maranello ont toutefois du boulot pour remettre sa SF21 en état en vue de la course sprint. On notera par ailleurs que les Aston Martin sont en retrait, Lance Stroll et Sebastian Vettel étant respectivement 17ème et 18ème.