Une Mercedes devant tout le monde lors de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix d'Italie. Rien de plus normal. Sauf que Valtteri Bottas, qui a tourné en 1:20.089, précède deux machines qu'on n'attendait guère. Les McLaren complètent en effet le Top 3, Carlos Sainz devançant Lando Norris. L'Espagnol et le Britannique sont respectivement à deux et trois dixièmes de Bottas.

Quatrième chrono pour Daniel Ricciardo (Renault). Mais l'Australien a vécu une session contrastée puisqu'il a dû s'immobiliser en bord de piste suite à un problème mécanique. Lewis Hamilton était quant à lui en mode mineur. Le leader du championnat clôture le quinté de tête et s'est fait une grosse frayeur en devant éviter plusieurs voitures au ralenti dans la Parabolica.

On retrouve ensuite les Red Bull de Max Verstappen et Alex Albon. Huitième chrono pour Esteban Ocon (Renault). Le Top 10 est complété par les Racing Point de Lance Stroll et Sergio Pérez. Nouvelle désillusion pour Ferrari avec le onzième chrono pour Charles Leclerc et le quinzième pour Sebastian Vettel.