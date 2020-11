Deux semaines après avoir décroché son septième titre de très brillante manière en Turquie, Lewis Hamilton se retrouve pour les dix prochains jours à Bahreïn non par pour un mais pour deux Grands Prix consécutifs sur la piste de Sakhir. Avec des horaires et des tracés différents, celui de la semaine prochaine, en nocturne et façon "ovale", promettant bien du spectacle.

Comme en Autriche et en Angleterre en début de saison, on va donc doubler aux Émirats avant la traditionnelle finale d’Abu Dhabi.

Il n’y a pas d’enjeu particulier pour ce week-end si ce n’est que Lewis Hamilton va tenter de poursuivre sa moisson de succès sur un circuit où Mercedes l’a emporté à quatre reprises lors des six dernières éditions. Histoire que le Britannique reste en lice pour égaler le record de treize victoires sur une saison et battre le record de pourcentage de premières places qui pourrait dépasser les 76 % s’il remporte les trois dernières courses.

Transparent en Turquie, Valtteri Bottas aura à cœur de se racheter ici. Le Finlandais n’est pas encore assuré du titre de vice-champion que mériterait sans doute plus Max Verstappen, 27 unités derrière lui.

Mais c’est surtout pour la quatrième place que la fin d’année promet d’être acharnée entre Sergio Pérez, toujours sans volant pour 2021 (le baquet de la 2e Red Bull est son dernier espoir), Charles Leclerc et Daniel Ricciardo, les trois hommes étant actuellement séparés par quatre petits points.

Chaque unité va compter aussi chez les constructeurs avec quatre teams encore en lice pour la dernière marche du podium valant pas mal d’argent. Racing Point (154) possède actuellement l’avantage face à McLaren (149), Renault (136) et Ferrari (130).